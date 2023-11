Mavcom gantung lesen MYAirline serta-merta

PETALING JAYA: Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Mavcom) menggantung lesen perkhidmatan udara (LSA) MYAirline. Lesen MYAirline digantung oleh badan kawal selia industri penerbangan itu serta-merta kerana penjelasan syarikat terbabit kepada surat tunjuk sebab bulan lepas “tidak memuaskan”.

“Mavcom juga mempertimbangkan pembatalan ASL MYAirline, namun begitu ianya akan memberi kesan kepada usaha untuk memulakan bayaran balik kepada penumpang yang terjejas,” kata Pengarah Eksekutif Saripuddin Kasim.

Mavcom membuka siasatan terhadap MYAirline dan mengeluarkan tunjuk sebab pada 13 Okt, selepas syarikat itu mengumumkan penggantungan operasi pada 12 Okt kerana tekanan kewangan. Surat berkenaan menyatakan kegagalan MYAirline memenuhi syarat-syarat ASL, termasuk pembayaran gaji dan faedah pekerja yang belum dijelaskan.

