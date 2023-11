Maritim Kelantan tahan lima nelayan Vietnam ceroboh perairan negara

Menurutnya, bot tersebut cuba untuk lolos dengan memasuki perairan negara jiran dan nelayan tersebut turut melempar tali ke permukaan air untuk menghalang pihak berkuasa menghampiri bot mereka. “Kelima-lima nelayan itu didapati tidak memiliki dokumen pengenalan diri selain gagal membuktikan surat kebenaran menangkap ikan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perikanan Malaysia,” katanya pada sidang akhbar di Pejabat APMM Kelantan, Tok Bali di sini hari ini.

Menurutnya, selain bot yang dinaiki nelayan itu, APMM turut menyita peralatan menangkap ikan, nagivasi dan komunikasi termasuk bekalan minyak diesel sebanyak 7,000 liter. “Ini merupakan tangkapan yang ke-23 membabitkan bot dan nelayan asing yang menceroboh untuk mencuri hasil laut negara sepanjang tahun ini,” ujarnya.

