Man Sent to Psychiatric Hospital for Uploading Offensive Communication Against Raja Perlis

: Mahkamah Sesyen di sini hari ini mengarahkan seorang lelaki yang memuat naik komunikasi jelik terhadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail di laman Facebook miliknya baru-baru ini, dihantar ke Hospital Psikiatri untuk menjalani pemantauan selama sebulan bagi mendapatkan laporan kesihatan.

Menurut peguam Shazwan Shaidan yang mewakili tertuduh, lelaki yang masih bujang itu merupakan pemegang kad orang kurang upaya mental dan masih dalam rawatan susulan di Hospital Tuanku Fauziah di sini, selain turut dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, pada 3.26 pagi 6 Mac lepas tertuduh yang menggunakan nama profil Muhammad Muhammad di laman Facebooknya, secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik dengan niat menyakitkan hati orang lain, yang telah dibaca pada 7 pagi hari yang sama di sebuah rumah di Taman Fauziah di sini.

Man Psychiatric Hospital Offensive Communication Raja Perlis Mental Condition

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



theSundaily / 🏆 25. in MY

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MAIPs Donates RM579,000 to JAIPs for Education ActivitiesThe Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) has donated RM579,000 to the Department of Islamic Affairs Perlis (JAIPs) for the year 2024. The donation aims to support the implementation of Islamic education activities by JAIPs and the appointment of Islamic school ministers in Perlis under JAIPs through Tauliah MAIPs in line with the provisions of the 1988 Islamic Schools Control Enactment. The donation ceremony was officiated by the Crown Prince of Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail at the Chancellor's Building, Tuanku Syed Sirajuddin Universiti Malaysia Perlis (Unimap), Alam Pauh Putra Campus, recently. Accompanying him were the Crown Princess of Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil, and their two children, Syed Sirajuddin Areeb Putra Jamalullail.

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Rakyat Perlis terjerat lagi ‘harapan palsu’ Perlis UnitedHarapan tinggi rakyat dan penyokong setia Singa Utara untuk melihat pasukan Perlis United beraksi di Liga Super.

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Raja Muda Perlis hadiri majlis berbuka puasa kerajaan negeriRaja Muda Perlis hadiri majlis berbuka puasa kerajaan negeri

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Pelajar perlu fokus tetapkan matlamat – Raja Muda PerlisPelajar perlu fokus tetapkan matlamat - Raja Muda Perlis

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Raja Perlis melawat mangsa kebakaran Kampung Warna-WarniRaja Perlis melawat mangsa kebakaran Kampung Warna-Warni

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »

Rumah kebajikan diseru laksana program penghayatan Islam- Raja Muda PerlisRumah kebajikan diseru laksana program penghayatan Islam- Raja Muda Perlis

Source: UMonline - 🏆 27. / 51 Read more »