Malaysia tambah import bawang dari China, Thailand

Lokman Hakim Ali berkata, bekalan bawang ke Malaysia tidak terancam, tetapi harga mungkin meningkat sedikit dan itu bersifat sementara.

PETALING JAYA: Malaysia akan menambah pengimportan bawang dari China dan Thailand selepas India mengehadkan eksport bahan itu bagi memastikan bekalan mencukupi. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Lokman Hakim Ali berkata India merupakan pengeksport terbesar bawang ke Malaysia, iaitu 36% berbanding China dan Thailand sekitar 20% serta 7%.

“Kebergantungan bawang dari India adalah besar kerana sukar untuk kita menanam bawang dan mendapatkan kualiti sama seperti mereka. Antara penyebabnya ialah faktor tanah, penyakit dan cuaca berbeza di Malaysia. headtopics.com

“Ketika ini, bekalan bawang ke Malaysia tidak terancam, walaupun ada kemungkinan berlaku sedikit peningkatan harga, tapi itu hanya sementara,” katanya menurut Berita Harian. Sebelum ini, India dilaporkan mengehadkan eksport bawang dengan mengenakan harga eksport minimum USD800 setiap tan berkuat kuasa Ahad lalu sehingga hujung tahun ini bagi memastikan bekalan bawang mencukupi buat pengguna domestik pada harga berpatutan kerana kuantiti stok bawang semakin berkurangan.

Lokman berkata, Malaysia berusaha mengurangkan kebergantungan import dengan menanam bawang sendiri, di mana Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (Mardi) akan melakukan penyelidikan ke atas benih bawang sesuai ditanam dalam negara. headtopics.com

Report: Malaysia's universities attracting China's students due to cheaper costs, less competitive processKUALA LUMPUR, Oct 29 — China’s students are increasingly choosing to go to universities in Malaysia and other South-east Asian countries, due to the less competitive... Read more ⮕

Jorge Martin takluk GP ThailandBagnaia bagaimanapun diberi kemenangan di tempat kedua selepas pelumba Afrika Selatan, Brat Binder dikenakan penalti. Read more ⮕

Martin wins thrilling Thailand Grand Prix to cut gap to BagnaiaBURIRAM (Thailand), Oct 29 — Pramac Racing’s Jorge Martin made it a perfect weekend at the Thailand Grand Prix when the pole sitter and sprint winner won a thrilling race... Read more ⮕

Maqis patah cubaan seludup kuda laut RM180,000 ke ThailandSebanyak 90kg kuda laut tanpa permit eksport dirampas dalam operasi Rabu lalu. Read more ⮕

AAKRP kumpul RM23 juta sumbangan rakyat Malaysia untuk PalestinAAKRP kumpul RM23 juta sumbangan rakyat Malaysia untuk Palestin Read more ⮕

Muhyiddin dakwa Anwar pengecut enggan dedah negara ugut MalaysiaMuhyiddin dakwa Anwar pengecut enggan dedah negara ugut Malaysia Read more ⮕