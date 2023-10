Malaysia mesti hormati komitmen bekal air ke Singapura, kata Anwar

PETALING JAYA: Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berkata Malaysia harus menghormati komitmennya membekalkan air kepada Singapura.

Dalam sidang media bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Anwar berkata terdapat keperluan untuk kedua-dua negara untuk bekerjasama dalam meningkatkan kapasiti Sungai Johor yang membekalkan air ke republik itu.

“Kita perlu bekerjasama untuk memastikan Johor dapat meningkatkan kapasitinya untuk menyediakan air yang mencukupi untuk keperluan Johor yang semakin meningkat, dan juga Singapura.”Related news

Hubungan Singapura-Israel tak jejas hubungan dengan Malaysia, kata PM SingapuraSementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dan Singapura mempunyai pendirian bersama mengenai pentingnya gencatan senjata. Read more ⮕

‘Anwar Triumphs’ abadikan perjalanan karier politik Perdana Menteri‘Anwar Triumphs’ abadikan perjalanan karier politik Perdana Menteri Read more ⮕

Anwar adakan lawatan kerja dua hari ke SingapuraKali ketiga Anwar mengadakan lawatan kerja ke Singapura tahun ini, selepas mengadakan lawatan rasmi pertama pada Januari dan September lalu bagi menghadiri Sidang Kemuncak Asia 2023 anjuran Institut Milken. Read more ⮕

Anwar’s Biography, “Anwar Triumphs” Hits Bookshelves Nationwide The book chronicles Anwar’s sensational journey to becoming the Prime Minister of Malaysia. Read more ⮕

Muhyiddin dakwa Anwar pengecut enggan dedah negara ugut MalaysiaMuhyiddin dakwa Anwar pengecut enggan dedah negara ugut Malaysia Read more ⮕

Malaysia must honour its commitment to supply water to Singapore, says AnwarPrime Minister Anwar Ibrahim also says there is a need for Malaysia and Singapore to work together on enhancing the capacity of the Johor River. Read more ⮕