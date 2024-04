Malaysia Celebrates Six Festivals in One Week

Malaysia sememangnya terkenal kerana memiliki banyak cuti umum dan perayaan oleh disebabkan kepelbagaian budaya dan agama di negara ini.Menteri Perpaduan Kebangsaan Datuk Aaron Ago Dagang menerusi satu ciapan di laman X miliknya menjelaskan bahawa kepelbagaian di Malaysia adalah aset yang paling berharga.Beliau dalam masa yang sama turut merungkaikan sejarah untuk setiap perayaan yang disambut di Malaysia minggu lepas.Disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah.

Di Malaysia, Ugadi diraikan masyarakat Telugu. Di negara India pula, Ugadi atau Yugadi disambut orang keturunan Telugu, Tulu, Kodava dan Kannada di negeri Andra Pradesh, Telangana, Karnataka dan Goa.Sambutan tahun baharu kaum India yang lebih dikenali di Malaysia ialah Chittirai Puttandu iaitu sambutan komuniti Tamil. Perhatian yang lebih diberi kepadanya kerana majoriti kaum India di negara ini keturunan Tamil.

Beberapa sayur, buah, objek dan barangan kemas diletakkan pada talam khas untuk dipandang sebaik bangun pada pagi Vishu. Satu lagi keunikan Vishu yang disambut orang Malayali ialah Vishu sadhya iaitu makan tengah hari tradisional.Masyarakat Siam di Malaysia turut menyambut perayaan tahun baru ini. Perayaan ini juga dikenali sebagai pesta Songkran. Songkran disambut berdasarkan kepada Kalendar lunar Siam iaitu pada bulan kelima semasa bulan purnama dan jatuh pada hari kelima belas.

Malaysia Festivals Diverse Culture Public Holidays

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



therakyatpost / 🏆 14. in MY

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Royal Malaysia Police Celebrates 217th AnniversaryThe Royal Malaysia Police (PDRM) celebrates its 217th anniversary today. Throughout its history, the police force has faced challenges in maintaining national peace and harmony. Since its inception in 1807, the PDRM has evolved in its image, duties, and ability to overcome security challenges. The advancement of technology and the digital age present unique challenges for the police force in managing crimes in the new era.

Source: staronline - 🏆 4. / 75 Read more »

Malaysia and Brunei celebrates 40 years of diplomatic ties; envoys highlights amazing relationship between both countriesSHANGHAI: Hong Kong's securities regulator approved the first spot bitcoin and ethereum exchange traded funds (ETFs) on Monday, a milestone on the way to becoming Asia's first city to accept the popular cryptocurrencies as a mainstream investment tool.

Source: staronline - 🏆 4. / 75 Read more »

Malaysia observes six celebrations this week, a reflection of the country’s diversityKUALA LUMPUR: The six celebrations observed this week alone in Malaysia are a testament to the country’s diversity which is its greatest asset, said N...

Source: theSundaily - 🏆 25. / 51 Read more »

McDonald's Malaysia Drops Its RM6 Million Defamation Suit Against BDS MalaysiaThe company said it firmly condemns all forms of violence.

Source: saysdotcom - 🏆 9. / 63 Read more »

McDonald’s Malaysia Withdraws RM6 Million Lawsuit, BDS Malaysia Says “Not Surprised”Azmir Jaafar expressed hope that today's decision will allow all parties to move forward and focus on finding a resolution that upholds justice.

Source: therakyatpost - 🏆 14. / 59 Read more »

McDonald’s Malaysia withdraws defamation suit against BDS MalaysiaKUALA LUMPUR: McDonald’s Malaysia has withdrawn its RM6 million defamation suit against BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) Malaysia, as announced by...

Source: theSundaily - 🏆 25. / 51 Read more »