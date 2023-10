Malaysia bersama OIC dan Liga Arab terus pantau perkembangan semasa Palestin

: Malaysia akan terus bekerjasama dengan Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) untuk memantau perkembangan semasa konflik Palestin-Israel, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

“Namun keutamaan kebanyakannya ialah soal kemanusiaan dan menghentikan serangan. Itu keutamaan negara Islam,“ katanya kepada media ketika ditemui selepas menjamu selera di Kedai Makan Ramli Corner di sini hari ini.

Beliau berkata Malaysia juga tegas dengan pendirian bahawa hak rakyat Palestin mesti dikembalikan meskipun UNSC gagal mencapai keputusan berhubung tindakan menghentikan peperangan itu. “Kita terus adakan hubungan dan ambil tindakan bersama (dengan OIC dan Liga Arab), tetapi soal bantuan kemanusiaan, makanan, perubatan, itu kita segerakan dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi beri jaminan bahawa bantuan makanan, sebaik ada dari kerajaan (Malaysia), dia akan segerakan untuk pendaratan di Rafah,“ katanya. headtopics.com

Pada Persidangan UNSC berhubung konflik yang berlaku di wilayah Palestin itu, PBB melaporkan bahawa kegagalan itu disebabkan usul berkenaan tidak mendapat sokongan sekurang-kurangnya sembilan negara anggota UNSC.

Usul itu ditolak oleh Amerika Syarikat dan United Kingdom, manakala sembilan negara anggota memutuskan untuk berkecuali iaitu Albania, Brazil, Ecuador, France, Ghana, Japan, Malta, Mozambique dan Switzerland. headtopics.com

