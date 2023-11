Mahkamah tolak rayuan fitnah Apandi terhadap Kit Siang

PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan menolak rayuan fitnah oleh bekas peguam negara, Apandi Ali, terhadap Lim Kit Siang berhubung artikel diterbitkan veteran DAP itu pada 2019 yang mengaitkannya dengan skandal 1MDB.

Hakim Hadhariah Syed Ismail, yang mempengerusikan panel tiga hakim, berkata Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf dalam undang-undang dan fakta menolak saman Apandi, pada 23 Mei tahun lalu. “Lim berjaya membangkitkan justifikasi pembelaan dan komen berpatutan untuk menangkis saman itu,” kata Hadhariah, yang bersidang bersama Hakim M Gunalan dan Hakim Azmi Ariffin.Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Court dismisses ex-AG Apandi’s libel appeal against Kit SiangThe Court of Appeal says Lim Kit Siang successfully raised the defence of justification and fair comment to ward off the suit.

Source: fmtoday | Read more ⮕

MALAYMAIL: Ex-AG Apandi loses RM10m defamation suit appeal against Kit Siang over 1MDB-related articlePUTRAJAYA, Nov 2 — Former attorney general Tan Sri Mohamed Apandi Ali today failed to convince a three-judge panel at the Court of Appeal to reverse a High Court ruling in favour...

Source: malaymail | Read more ⮕

FMTODAY: Rayuan Indira mula prosiding hina mahkamah terhadap KPN 5 AprilMahkamah Rayuan turut mengarahkan agar rayuan itu didengar di mahkamah terbuka.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Mahkamah tolak permohonan MyCC kenakan semula denda RM10 juta terhadap AirAsia, MASTiada keterangan mencadangkan prosiding permohonan kebenaran dicemari penafian keadilan asasi, menurut panel hakim Mahkamah Persekutuan.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Mahkamah Persekutuan tolak permohonan semakan MyCC dalam kes MAS, AirAsiaPUTRAJAYA: Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) gagal dalam permohonannya untuk menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang tidak membe...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Mahkamah Brazil sekali lagi halang bekas presiden bertanding pilihan rayaRIO DE JANEIRO: Bekas presiden Brazil Jair Bolsonaro (gambar) pada Selasa sekali lagi dilucutkan haknya untuk bertanding dalam pilihan raya, lapor Age...

Source: theSundaily | Read more ⮕