Mahkamah pilihan raya kekal kemenangan Mas Ermieyati di Masjid Tanah

Mas Ermieyati Samsudin, mewakili PN, memenangi kerusi Parlimen Masjid Tanah dengan majoriti 4,411 undi pada PRU15.

PETALING JAYA: Mahkamah pilihan raya di Melaka hari ini mengesahkan kemenangan Mas Ermieyati Samsudin di kerusi Parlimen Masjid Tanah pada PRU15. Hakim Abu Bakar Katar menolak petisyen pilihan raya yang difailkan oleh calon Barisan Nasional (BN) Abdul Hakim Abdul Wahid untuk membatalkan kemenangan Mas Ermieyati.

Peguam mewakili Mas Ermieyati, Faizi Che Abu berkata, mahkamah memutuskan Abdul Hakim gagal membuktikan tanpa keraguan munasabah bahawa wang diagihkan semasa tempoh kempen untuk mendorong pengundi memilih Perikatan Nasional (PN). headtopics.com

Mas memenangi kerusi Parlimen Masjid Tanah dengan majoriti 4,411 undi dalam pertembungan empat penjuru menentang Abdul Hakim; calon Muda Mutalib Uthman; dan Handrawirawan Abu Bakar daripada Pejuang.

