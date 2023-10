Mahkamah benar Bersatu cabar tindakan SPRM sita akaun bank

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan rayuan Bersatu untuk memulakan prosiding mahkamah atas alasan permohonan tersebut tidak remeh.

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi membenarkan Bersatu untuk mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita beberapa akaun bank milik parti itu. Hakim Ahmad Kamal Md Shahid membenarkan rayuan Bersatu untuk memulakan prosiding mahkamah atas alasan permohonan tersebut tidak remeh.Pada April, SPRM memberitahu pihaknya menyita dua akaun Bersatu di bawah Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram (Amla).

