Lima didenda, lima lagi bebas tuduhan bunuh banduan

Warden Barry Jipmon, 34, Inspektor Mohd Dzulfikri Mohd Safri, 32, Sarjan Ab Mutalib @ Talib Ab Rasul, 44, Koperal Zerry Maidin, 37, dan warden Shahryll Nazry Wan Sofian, 29, dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan membunuh oleh Mahkamah Tinggi Hakim Datuk Christopher Chin Soo Yin di akhir peringkat pendakwaan.

Chin dalam menyampaikan keputusannya pada Khamis berkata, keputusan itu mengambil kira tiga fakta yang tidak boleh dipertikaikan – Pertama, seorang banduan telah meninggal dunia dan kematiannya bukan disebabkan sepenuhnya oleh sebab semula jadi. Laporan bedah siasat mengesahkan punca kematian sebagai,

“Rahimah mengesyaki mangsa menghidap virus meningitis tetapi memandangkan Hospital Daerah Kota Belud kekurangan kemudahan ujian, dia meminta mangsa dirujuk ke wad neurologi Hospital Queen Elizabeth (HQE) 1 untuk rawatan. headtopics.com

“Pada 2 Okt 2019, dua hari sebelum meninggal dunia, mangsa disedari oleh pegawai Penyiasat ASP Riduan Abdollah sebagai ‘mengganggu banduan lain, membuat bising, tidak memberikan kerjasama sepenuhnya sehingga menyebabkan mangsa ditahan secara fizikal dengan memakaikannya baju pasung dan diletakkan di dalam sel pengasingan,” kata Chin.

“Pada pendapat akhir ahli patologi forensik - Kematian berlaku akibat trauma tumpul pada mangsa yang menghidap ensefalitis. “Bagaimanapun, Mahkamah ini tidak boleh buta kepada fakta bahawa mangsa telah meninggal dunia dan pukulan yang diterimanya, yang bertujuan untuk mendisiplinkan mangsa akhirnya membawa kepada kematiannya seperti yang dibincangkan di atas.” headtopics.com

“Walaupun saya dapat memahami keperluan warden penjara untuk menjaga disiplin di penjara Kepayan yang penuh sesak, kelima-lima tertuduh yang dikenal pasti oleh Danny dan Arsit ini bertindak keterlaluan. Walaupun mereka tidak berniat untuk membunuh, mereka menyerang seseorang yang memakai baju pasung dan tidak dapat menangkis pukulan atau mempertahankan dirinya.

