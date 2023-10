Lima cedera selepas roket dilancar Hamas-Israel mengenai pekan Mesir

ISMAILIA: Sekurang-kurangnya lima orang cedera selepas roket yang dilancarkan dalam perang Hamas-Israel mengenai sebuah pekan Mesir yang bersempadan dengan Israel, semalam.Selain mencederakan penduduk awam, roket berkenaan juga menyebabkan beberapa infratruktur rosak, termasuk bangunan kediaman. – AFP

