Liga Europa: Liverpool catat kemenangan 100 peratus

Dalam aksi di Anfield, Diogo Jota meletakkan Reds di depan seawal minit kesembilan, namun Thijs Dallinga menyamakan kedudukan buat juara Piala Perancis, Toulouse tujuh minit berselang.

Bintang tengah Jepun, Wataru Endo menjaringkan gol pertamanya bersama Liverpool menerusibtandukan di minit ke-30, dan Darwin Nunez meledak gol ketiga, empat minit kemudian. Ryan Gravenberch menjaringkan gol keempat pada separuh masa kedua hasil dari bola lantunan selepas percubaan Nunez ditepis penjaga gol dan terkena tiang.“Kami mengawal perlawanan sepenuhnya. Kami menyumbat gol yang bagus, tiada siapa yang cedera, malam yang sempurna,” kata pengendali Liverpool, Jurgen Klopp.

Liverpool mengungguli Kumpulan E dengan sembilan mata dan boleh mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir dengan satu lagi kemenangan di Perancis dua minggu lagi. Mereka kini lima mata mengatasi Toulouse dan kelab Belgium, Union Saint-Gilloise yang meledak dua gol lewat permainan untuk menumpaskan LASK dari Austria 2-1. headtopics.com

Sementara itu Brighton meraih kemenangan pertama di Eropah apabila menewaskan Ajax 2-0, menambah kesengsaraan kepada kelab yang dilanda krisis selepas jurulatih Maurice Steijn dipecat hanya empat bulan mengendalikan kelab itu.

Ajax yang juga juara Eropah empat kali itu ketinggalan di Stadium Amex sejurus sebelum separuh selepas Joao Pedro menjaringkan gol pertama buat Brighton. Ansu Fati meledak gol kedua buat tuan rumah pada awal separuh masa kedua dengan anak buah Roberto De Zerbi berada di tempat kedua di belakang pendahulu Kumpulan B, Marseille. headtopics.com

“Kemenangan pertama di Eropah untuk Brighton. Ia adalah hari yang hebat untuk peminat kami, kelab kami, pemilik kami. Kami sangat berbangga untuk memberi mereka hari ini,” kata De Zerbi. – AGENSI

