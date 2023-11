LHDN dijangka kutip cukai RM185.02 bilion

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

FMTODAY: Kejadian buli meningkat, 4,994 kes setakat OktoberTimbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, jumlah itu meningkat daripada 3,887 kes pada 2022 dan 326 kes pada 2021.

UMONLINE: Tabung Palestin: Kerajaan N. Sembilan berjaya kumpul RM940,000 setakat iniTabung Palestin: Kerajaan N. Sembilan berjaya kumpul RM940,000 setakat ini

THESUNDAILY: 3,750 aduan jalan rosak diterima menerusi MYJalan setakat 30 OktKUALA LUMPUR: Sejumlah 3,750 aduan diterima melalui aplikasi MYJalan bagi tempoh 1 Ogos hingga semalam (30 Okt), antaranya berkaitan masalah jalan ber...

FMTODAY: 655 projek rumah terbengkalai setakat SeptemberTimbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia meliputi 68 projek lewat, 476 projek sakit dan 111 projek disahkan terbengkalai.

THESUNDAILY: 655 projek rumah lewat, sakit dan terbengkalai direkodkan setakat 30 SeptKUALA LUMPUR: Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta dan Terbengkalai (TFST) merekodkan 655 projek perumahan dikategorikan sebagai lewat, sakit dan t...

DAILYEXPRESS_MY: Badan berkanun, GLC bayar RM138.7 juta dividen, sumbanganKota Kinabalu: Badan berkanun negeri dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) telah membayar sejumlah RM138.7 juta dividen dan caruman kepada Kerajaan Negeri setakat 30 Oktober tahun ini.

