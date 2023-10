Lewiston jadi pekan mati, polis terus buru suspek tembakan rambang

LEWISTON: Jalan-jalan di Lewiston di Maine bertukar sunyi sepi seakan pekan mati selepas dikejutkan dengan insiden tembakan rambang yang mengorbankan lebih 18 nyawa kelmarin.

Penduduk mengaku masih takut dan terkejut dengan kejadian berkenaan yang dilakukan suspek dikenal pasti sebagai Robert R. Card.“Walaupun ketika pandemik Covid-19, orang ramai masih berada di luar,” kata seorang penduduk, Peter Fertesky.

Menurut Arkib Keganasan Senjata, angka kematian akibat insiden tembakan rambang yang dilakukan Card hampir menyamai jumlah keseluruhan mangsa pembunuhan di negeri itu sepanjang tahun 2022. Polis Maine melanjutkan operasi memburu Card selepas pasukan simpanan Tentera Amerika Syarikat (AS) gagal menemukan lelaki terbabit. headtopics.com

Menurut pegawai penguatkuasa, Card, 40, yang bekerja sebagai sarjan di pangkalan Rizab Tentera AS diarahkan menjalani rawatan di fasiliti kesihatan mental pada musim panas. Operasi mengesan Card yang dilakukan sebanyak dua kali di lokasi dipercayai kediamannya di Bowdoin turut disiarkan secara langsung di televisyen.

Tetapi episod itu berakhir tanpa sebarang tangkapan selepas pihak berkuasa meninggalkan tempat kejadian dua jam kemudian Orang ramai masih digesa kekal berada di rumah masing-masing dengan beberapa premis perniagaan serta sekolah masih ditutup susulan faktor keselamatan. headtopics.com

