Lembaga pengarah, syarikat salah guna lesen import akan disenarai hitam

Ketua Pengarah Kastam Anis Rizana Mohd Zainudin berkata tindakan tegas akan diambil kepada pihak yang menyalahgunakan lesen import. (Gambar Facebook)

Ketua Pengarah Kastam, Anis Rizana Mohd Zainudin, berkata tindakan itu selaras perkara digariskan dalam syarat lesen bagi pihak yang didapati tidak mematuhi perundangan. Kenyataan Anis menyusul pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 13 Okt lalu, kerajaan akan memperketat langkah kawalan penyeludupan produk minuman keras bermula 1 Jan tahun depan.

Sementara itu, Anis berkata lesen import adalah mekanisma kawalan yang dilaksanakan untuk mengawal pengimportan barang larangan dan menghalang penyeludupan barangan kritikal terutama melibatkan rokok dan minuman keras. headtopics.com

“Sebarang lebihan kuantiti di pasaran berbanding jumlah dibenarkan import menjadi indikator bahawa terdapat komoditi minuman keras yang diimport secara tidak sah diseludup ke negara kita.

