Lelaki warga emas maut kereta terbabas langgar pokok, papan tanda

Dalam kejadian kira-kira pukul 4.11 petang itu, mangsa, Ang Kah Hin, 65, maut selepas mengalami kecederaan di bahagian kepala. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang, Suhaiman Abdul Jamal berkata, pihak bomba tiba di lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan mengenai kemalangan tersebut.

“Setibanya di lokasi didapati terdapat kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan jenis Perodua Alza. “Kemalangan mengakibatkan pemandu mengalami kecederaan pada bahagian kepala akibat melanggar pokok dan mangsa tersepit di ruang pemandu dalam keadaan tidak sedarkan diri.

“Tindakan diambil dan anggota bomba membuat kerja-kerja penyelamatan bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit,” katanya di sini hari ini. Menurutnya, pihak bomba membuat “size up” dan mengarahkan anggota dengan pakaian perlindungan diri (PPE) lengkap dan peralatan khas melakukan kerja-kerja penyelamatan mengeluarkan mangsa yang tersepit di bahagian pemandu.

”Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan (KKM) dan berjaya dikeluarkan pukul 4.36 petang sebelum diserahkan kepada polis bagi tindakan selanjutnya.

