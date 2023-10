Lelaki Rohingya didakwa bunuh rakan

Lelaki Rohingya Mohd Salam Mohd Rashid dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Bharu kerana membunuh rakan senegara di Kampung Melor, 17 Okt lalu.

PETALING JAYA: Seorang lelaki Rohingya didakwa di Mahkamah Majistret Kota Bharu atas tuduhan membunuh rakan senegara di Kampung Melor 17 Okt lalu. Tiada pengakuan direkodkan oleh tertuduh, Mohd Salam Mohd Rashid, 32, yang mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid, lapor Berita Harian.

Berdasarkan kertas pertuduhan, dia didakwa membunuh Nurul Salam Mohammad Sadik, 44, di Kampung Melor antara 8 pagi hingga 9.15 pagi pada 17 Okt lalu. Dakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan boleh dikenakan minima 12 sebatan. headtopics.com

Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falenna Itah Abu Bakar dan Syazalia Che Suhaimin mengendalikan pendakwaan, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Rais Imran memaklumkan tiada sebarang jaminan ditawarkan memandangkan kes berkenaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.Sebelum ini dilaporkan, seorang lelaki Rohingya ditemui mati di sebuah rumah di Kampung Melor Lama dengan kesan ditikam sebanyak 40 kali termasuk di dada.

Ketua Polis Kelantan Zaki Harun dipetik sebagai berkata, siasatan mendapati motif kejadian itu adalah disebabkan cemburu kerana dipercayai mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isteri suspek yang berusia 29 tahun. headtopics.com

Nurul Izzah: Strengthen fund redistribution system to achieve target objectivesKUALA LUMPUR, Oct 28 ― Malaysia needs to strengthen its redistribution system to enable wealth and public funds to be utilised well, said Secretariat of the Special Advisory... Read more ⮕

Subsidi minyak baik tetapi tidak produktif, kata Nurul IzzahNurul Izzah Anwar berkata rasionalisasi diperlukan supaya lebih banyak dana dapat disalurkan kepada sektor kesihatan dan pendidikan. Read more ⮕

Malaysian youths face challenges of ageing society, says Nurul IzzahThe former MP says Malaysia will move from being an ageing society to an aged society in the next two decades. Read more ⮕

Fuel subsidy noble but counterproductive, says Nurul IzzahFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Kim Juan juara perseorangan lelaki ITF JuniorsSeperti diramal, pilihan utama Kim Juan muncul juara perseorangan lelaki Kejohanan Tenis ITF World Tennis Tour Juniors J60 di Arena Tenis Perak di sini hari ini. Read more ⮕

Polis tahan lelaki didakwa rogol anak saudaraPAPAR: Polis di sini menahan seorang lelaki berusia 57 tahun yang didakwa merogol anak saudaranya berusia 12 tahun di tepi jalan berhampiran Kampung Langsat. Read more ⮕