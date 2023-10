Lelaki maut pergaduhan guna senjata tajam, polis buru 8 lelaki

Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Raub Selamat berkata pihaknya giat mengesan lapan suspek lelaki tempatan menaiki Perodua Viva putih dan Toyota Vios hijau dipercayai terbabit dalam kes itu. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA: Seorang lelaki maut dalam pergaduhan menggunakan senjata tajam di Jalan Trus, Johor Bahru, awal pagi tadi. Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Raub Selamat berkata, pihaknya menerima maklumat orang awam pada 1.08 pagi tadi.“Siasatan mendapati mangsa merupakan warga tempatan berusia 24 tahun dan dikesan mempunyai beberapa kesan tetakan di kepala, bahu, punggung, tangan dan pergelangan tangan,” katanya menurut Harian Metro.

Beliau berkata, polis giat mengesan lapan suspek lelaki tempatan menaiki Perodua Viva putih dan Toyota Vios hijau dipercayai terbabit dalam kes itu.Beliau meminta orang awam mempunyai maklumat kejadian menghubungi talian hotline IPD Johor Bahru Selatan 07-2182323 atau pegawai penyiasat kanan Kong Hock Peng 019-7308888. headtopics.com

