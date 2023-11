Lelaki bebas tuduhan cabul anak saudara

Lelaki itu didakwa melakukan kesalahan ini terhadap budak lelaki berusia 11 tahun itu dengan meraba kemaluannya antara jam 1 pagi hingga 4 pagi pada Mei 2020 di sebuah rumah di Tuaran. Dia didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga boleh disebat, jika sabit kesalahan.Lelaki itu ditahan reman sejak Ogos 2022 kerana tiada jaminan diberikan kepadanya.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Dacia Jane Romanus manakala peguam Mohamad Syazwan Shah dan Nigel Neong Kaning mewakili lelaki itu. Daily Express Malaysia * Follow us on Instagram and join our Telegram and/or WhatsApp channel(s) for the latest news you don't want to miss.

* Do you have access to the Daily Express e-paper and online exclusive news? Check out subscription plans available.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAILYEXPRESS_MY: 200 for Southeast Asian biosphere meet in Kota KinabaluKota Kinabalu: The State Government will play host to the 14th Southeast Asian Biosphere Reserve Network (SeaBRnet) Meeting 2023 on behalf of Malaysia from Nov 13 to 15 at Hilton Hotel, here.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Malaysia Airports Holdings Bhd to improve Kota Kinabalu International Airport air circulationMALAYSIA Airports Holdings Bhd (MAHB) is taking steps to improve the air circulation at the Kota Kinabalu International Airport (KKIA) in a bid to make the temperature in the departure and arrival areas more comfortable, particularly during the day when the weather gets hot.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Lelaki kelar, cuba rogol pelajar dipenjara 11 tahunKota Kinabalu: Seorang lelaki berusia 34 tahun yang mengelar leher seorang pelajar serta menumbuknya sebelum cuba merogolnya, dipenjara 11 tahun dan dikenakan enam sebatan.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

THESUNDAILY: Polis tahan seorang lelaki seludup arak lebih RM700,000MUAR: Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai melibatkan rampasan bernilai RM...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Lelaki sanggup bunuh anak pujuk bekas isteri rujuk semulaPolis menahan seorang lelaki warga Thailand kerana didapati membunuh anak lelakinya yang berusia enam tahun.

Source: UMonline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: 2 anggota polis bebas tuduhan rasuah RM300Kota Kinabalu: Dua anggota polis dibebaskan daripada pertuduhan menerima rasuah RM300, tanpa mengarahkan mereka membela diri.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕