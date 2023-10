Lebih 114 juta penduduk dunia hilang tempat tinggal

GENEVA: Bilangan penduduk yang hilang tempat tinggal akibat peperangan, penganiayaan, keganasan dan pencabulan hak asasi manusia di seluruh dunia dianggarkan melebihi 114 juta orang setakat akhir September tahun ini.

Menurut UNHCR, punca utama pemindahan penduduk secara paksa pada separuh pertama tahun ini disebabkan konflik di Ukraine, Sudan, Myanmar, Republik Congo dan krisis kemanusiaan berpanjangan di Afghanistan.

“Tumpuan dunia kini adalah pada krisis kemanusiaan di Gaza, tetapi di peringkat global pula, terlalu banyak konflik yang semakin berleluasa dan memuncak sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa individu tidak bersalah. headtopics.com

“Jadi, kita harus bekerjasama untuk menamatkan konflik dan membenarkan pelarian dan penduduk yang kehilangan tempat tinggal, pulang semula ke tempat asal mereka,” kata Pesuruhjaya Tinggi UNHCR, Filippo Grandi.

Berdasarkan laporan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA), kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal sejak Israel melancarkan serangan ke atas Semenanjung Gaza sebagai tindak balas kepada serangan mengejut Hamas pada 7 Oktober lalu. headtopics.com

