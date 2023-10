Lebih 1,500 sertai Borneo Safari ke-31

Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Hj Noor yang merasmikan upacara pelepasan di hadapan bangunan Pelancongan Sabah di sini diiringi Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liew, juga merupakan Ketua Menteri pertama berbuat demikian dalam sejarah acara itu sejak ia bermula pada 1991.

“Kami tidak menyangka akan menerima jumlah yang begitu besar tahun ini selepas berdepan masalah cuaca dan kekangan masa pada Borneo Safari di Kota Belud tahun lepas, dan bagi pihak SFWDA, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas sokongan mereka kerana kami akan berusaha untuk menambah baik Borneo Safari untuk tahun-tahun akan datang.

“Peserta tahun ini selain Sabah dan negeri-negeri lain di seluruh Malaysia, kita juga ada peserta antarabangsa dari Jepun, Hong Kong SAR, Indonesia, New Zealand, Brunei, Thailand, Filipina, United Kingdom, Australia dan India,” katanya. headtopics.com

Menurut beliau, pengenalan tiga laluan berbeza dalam pertandingan tahun ini, yang bakal menyaksikan peserta menerokai hutan sekitar daerah Keningau, Telupid dan Ranau, adalah bagi mengelak senario tahun lalu berulang di mana lebih separuh peserta tidak dapat menamatkan ekspedisi kerana kesesakan dan kekangan masa.

“Laluan ketiga akan menyaksikan kumpulan khas sebanyak 80 kenderaan terdiri daripada kira-kira 180 peserta, kebanyakannya daripada kumpulan konvoi media yang menerokai Hutan Simpan Trus Madi selepas keluar dari konvoi utama sebelum hari pertama tapak perkhemahan di Kampung Sook.“Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup bagi wartawan tempatan dan antarabangsa untuk mengalami salah satu hutan yang belum diterokai di Sabah di mana terdapat beribu-ribu spesies flora dan fauna yang berbeza. headtopics.com

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Jabatan Perhutanan Sabah kerana memberi peluang seperti ini,” katanya.

