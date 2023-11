Lapan lokomotif diesel bantu kerja pemasangan landasan ECRL

Bercakap kepada Utusan Malaysia, sumber memaklumkan, dua lagi lokomotif diesel dijangka tiba ke negara ini awal tahun depan. “Kenderaan ini buatan CRRC Ziyang, China. Panjang lokomotif ialah 22,000 milimeter (mm) iaitu 22 meter setiap unit,” katanya di sini semalam.

Ia menggunakan transmisi tolok standard diesel elektrik AC-DC untuk tujuan pengangkutan talian utama. DF8B boleh memenuhi keperluan untuk tujuan pengangkutan berkelajuan tinggi dan pengangkutan berat di talian utama.

Pembangunan projek ECRL dari Kota Bharu, Kelantan hingga Terminal Bersepadu Gombak di Selangor juga melalui Pahang dijangka siap pada Disember 2026, sekali gus akan membolehkan perkhidmatan ECRL beroperasi pada 2027.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Kemarau jejaskan laluan perkapalan di Terusan PanamaMEXICO CITY: Lalu lintas perkapalan melalui Terusan Panama kini dikurangkan berikutan paras air yang rendah di laluan penting itu, lapor agensi berita...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Tidak mustahil, tetapi Perak FC akui berdepan laluan sukarIPOH: Biarpun tiada istilah mustahil dalam bola sepak, namun skuad Perak FC perlu berpijak di bumi nyata selain mengakui laluan penuh berliku perlu di...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Lapan ahli sindiket along termasuk remaja diberkasJOHOR BAHRU: Polis Johor menahan lapan ahli sindiket along termasuk seorang remaja kerana melakukan khianat dengan api, menyimbah cat serta mengugut m...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Lapan empangan berisiko tinggi sebabkan bencana alamKerosakan ini boleh mendatangkan ancaman keselamatan kepada penduduk dan harta benda sekiranya berlaku kegagalan.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Ramai orang ‘kaya’ giat lobi nak dapat cukai rendah?KERAJAAN bercadang meningkatkan kadar cukai perkhidmatan kepada lapan peratus sambil memperkenalkan pengecualian untuk industri tertentu.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Kes denggi melambung 265% di IpohSebanyak 1,504 kes dilapor pada September-Oktober ini berbanding 412 kes bagi tempoh sama tahun lalu.

Source: fmtoday | Read more ⮕