Lapan empangan berisiko tinggi sebabkan bencana alam

UMONLINE: Messi julang Ballon d’Or buat kali ke lapanPARIS: Lionel Messi memenangi gelaran Ballon d'Or kelapan dalam kariernya, manakala pemenang Piala Dunia Wanita dari Sepanyol, Aitana Bonmati

THESUNDAILY: Lapan ahli sindiket along termasuk remaja diberkasJOHOR BAHRU: Polis Johor menahan lapan ahli sindiket along termasuk seorang remaja kerana melakukan khianat dengan api, menyimbah cat serta mengugut m...

UMONLINE: Ramai orang ‘kaya’ giat lobi nak dapat cukai rendah?KERAJAAN bercadang meningkatkan kadar cukai perkhidmatan kepada lapan peratus sambil memperkenalkan pengecualian untuk industri tertentu.

UMONLINE: Israel serang kem pelarian terbesar di GazaSerangan terbaharu Israel di kem pelarian Jabalia yang padat dengan penduduk di utara Gaza bukan sahaja mengorbankan puluhan nyawa malah turut mencetus kerosakan besar di kawasan berkenaan.

UMONLINE: Lif rosak, APM bawa turun tiga warga emas dari tingkat 18Gara-gara lif di Pangsapuri Amber Cove, Klebang di sini mengalami kerosakan, sepasukan pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam (APM)

THERAKYATPOST: Lelaki Ini Dedah Sebab Sanggup Beli Air Mineral Botol Berbanding ‘Install’ Mesin Air Di RumahPengguna X (Twitter) ini berkata dia tidak mengambil servis mesin air kerana minuman tersebut dikatakan melalui proses osmosis berbalik atau juga disebut sebagai Reverse Osmosis (RO).

