Lantikan badan kawal selia dana politik akan dibuat secara telus

“Selaras dengan hasrat kerajaan bagi mendukung aspirasi Malaysia MADANI, inisiatif ini dapat meningkatkan keyakinan rakyat bahawa tadbir urus dalam kalangan ahli politk dan anggota pentadbiran dapat diamalkan berteraskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan integriti.

“Inisiatif ini juga membuktikan komitmen Kerajaan Perpaduan dalam melaksanakan agenda reformasi berterusan dan memastikan integriti dan tatakelola yang baik demi kesejahteraan di Malaysia,” katanya pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau berkata demikian sebagai respons kepada ucapan Young Syefura Othman (PH-Bentong) di kamar khas itu yang membangkitkan isu sama ada kerajaan akan menimbangkan Rang Undang-undang Pendanaan Politik.

Ramkarpal berkata kerajaan berharap apabila rang undang-undang itu dilaksanakan, sumbangan politik dalam apa jua bentuk tidak dijadikan medium penyalahgunaan kuasa dalam kalangan ahli parti politik yang boleh menjejaskan imej negara dan usaha Kerajaan Perpaduan untuk intervensi penyuburan aspek insan dalam masyarakat MADANI.

Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said berkata kerajaan merujuk cadangan Rang Undang-undang Pendanaan Politik kepada JKPK Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi.

Azalina berkata langkah itu membolehkan parti politik dan pihak berkepentingan memberi maklum balas bagi memastikan akta yang akan digubal bersifat menyeluruh.

