– Lakonan KJ Dalam Iklan Promosi Pak Mat Western Bikin Ramai Kagum

Bila sebut sahaja tentang Pak Mat Western, pasti ramai rakyat Malaysia tahu tentang jualan produknya yang terdiri daripada perapan daging serta makanan sejuk beku.

Antara selebriti yang pernah dilihat berkolaborasi bersama jenama tersebut adalah seperti Lisa Surihani, Sharnaaz Ahmad, Diana Danielle dan ramai lagi. Dalam klip video yang dikongsikan di Instagram miliknya (@khairykj), KJ telah memainkan watak sebagai seorang penghantar makanan daging perap di sebuah kawasan kampung.

Bukan itu sahaja, dia juga telah membuat demo memasak perapan daging serta bebola daging yang dibawa olehnya. KJ Berbesar Hati Untuk Bekerjasama Dengan Pak Mat Western Menerusi hantaran sama, KJ berkata beliau bersetuju untuk bekerjasama dengan jenama tersebut memandangkan mempunyai masa lapang. headtopics.com

“Pengusaha perlulah mempunyai disiplin yang tinggi serta perancangan yang baik agar sesebuah produk itu laris terjual,” ujarnya. Ada yang berkata, KJ berkemungkinan boleh dinobatkan sebagai calon anugerah Bintang Paling Popular kerana lakonannya yang hebat.

