Kutipan panggung karya tempatan hambar? ‘Arena sinema Sabah masih bertatih’

Pengarah filem tempatan, Marc Abas berkata berbanding di semenanjung, jumlah pawagam di Sabah jauh lebih sedikit, oleh itu, menyumbang kepada jumlah penonton yang tidak ramai.Dalam masa sama, katanya, kebanyakan pawagam di negeri ini juga hanya terletak di kawasan bandar, sekali gus menjadi kekangan untuk capaian penonton yang lebih meluas khususnya di pedalaman.

“Kita tidak ada panggung di luar bandar, jadi sukar untuk kita ‘reach out’ penonton kita khususnya yang di luar bandar dan pedalaman, sedangkan mereka sebenarnya ingin tengok wayang kita,” katanya kepada Hiburan Ekspres.Semakan Hiburan Ekspres mendapati ketika ini terdapat kira-kira 150 buah pawagam di seluruh negara, dengan 14 daripadanya di Sabah, yang terletak di Kota Kinabalu, Penampang, Keningau, Sandakan, Tawau dan Lahad Datu.

Tiga filem terbabit adalah Silence of The 177 terbitan New Breed Production Sdn Bhd, Tribesman: The Last Red Hunter (FTV Productions Sdn Bhd) dan KK Knockout (Hero Legacy Sdn Bhd).Namun di sebalik pencapaian ini, tercetus pula polemik baharu apabila kutipan bagi karya-karya tempatan ini dilihat kurang memberangsangkan, dengan dua daripadanya hanya mampu mencatatkan kutipan bawah RM15,000. headtopics.com

“Saya bukan mahu mempersoalkan data Finas, tidak sama sekali. Kutipan di pawagam tidak seharusnya menjadi petunjuk tunggal kejayaan sesebuah karya. “Inilah yang dinamakan sebagai ‘silent collection’. Jadi pembikin filem perlu kreatif untuk memasarkan produk mereka dan mencari sumber pendapatan lain,” katanya, yang kini sibuk dengan penggambaran filem terbarunya, Mad Mamai.

“Filem Avakas, misalnya, dipilih antara 10 karya terbaik pada New Indie Film Festival of London (NIFF) daripada kira-kira 3,887 filem bebas dari seluruh dunia yang dihantar untuk dipertandingkan di festival terbabit. headtopics.com

“Lebih membanggakan, apabila saya bawa filem Silence of The 177 untuk wayang pacak, penonton kata mereka terinspirasi daripada filem itu. Mereka belajar sejarah Sabah daripada filem itu, dan bagi saya, ini adalah satu kejayaan,” katanya lagi.

