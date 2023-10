Kumpulan SKSBus fokus jadi peneraju bas elektrik penuh selepas bas diesel

KUANTAN: Syarikat peneraju dalam pembekalan dan pembuatan bas penumpang komersial Malaysia, Kumpulan SKSBus kini memberikan fokus kepada menghasilkan bas elektrik (EV) penuh yang harganya lebih murah pada import.

Syarikat itu dalam kenyataannya berkata, Kumpulan SKSBus sudah berjaya mengendalikan Perkhidmatan Bas GoKL Kuala Lumpur sejak 2021 di bawah pendekatan “Bina, Miliki, Mengekalkan dan Mengendalikan”. “Penilaian kewangan kami terhadap jumlah kos pemilikan/kilometer sepanjang kitaran hayat, mendedahkan penjimatan positif sehingga 37 peratus dalam bas EV berbanding bas diesel yang mana ia selari dengan Laporan Yale.

Kata kenyataan syarikat tersebut lagi, bas EV penuh Kumpulan SKSBus mampu melengkapkan perjalanan sehingga 250 kilometer untuk sekali pengecasan. “Pek bateri lithium ion yang terletak di bahagian belakang bas menyediakan kapasiti 299 kWh dan setelah dicas penuh, ia boleh memberikan jarak gerak sehingga 250 kilometer,” kata kenyataan tersebut. headtopics.com

“Kumpulan SKSBus melalui unitnya SKS Coachbuilders Sdn. Bhd. mempunyai pengalaman lebih 50 tahun dalam industri pembuatan bas.

