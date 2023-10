KPS WeCare santuni pelarian, komuniti B40 di Selangor

: Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (KPS Berhad) menerusi inisiatif ‘KPS WeCare’ menyantuni 800 pelarian dan komuniti B40 dengan memberi sokongan dari aspek pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit.

Pengarah Perhubungan Pelaburan, Kemampanan dan Komunikasi KPS Berhad Zul Mawardi berkata iKPS WeCare menekankan tentang kepentingan kebersihan diri dalam pencegahan, pengesanan dan pengurusan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit seperti taun dan malaria.

Zul berkata inisiatif itu memberi tumpuan kepada komuniti pelarian di Selayang dan Meru yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) sebagai kawasan pelarian paling padat di Selangor, manakala Sabak Bernam dan Pelabuhan Klang dipilih bagi kawasan kumpulan B40 paling terkesan di luar bandar yang dikenal pasti oleh kerajaan negeri. headtopics.com

Beliau berkata KPS WeCare mengandungi tiga inisiatif utama iaitu saringan kesihatan asas dan komprehensif oleh pasukan perubatan sokongan, bengkel penjagaan kesihatan dan kebersihan, serta program kesukarelawanan penjagaan komuniti.

“Inisiatif pertama menawarkan perkhidmatan klinik bergerak kepada komuniti terkesan dengan menjalankan saringan kesihatan asas dan komprehensif bagi mengenal pasti gejala umum gangguan fizikal dan mental paling biasa dihadapi individu. Ia bertujuan mencegah perkembangan penyakit, selain mengurangkan gejala keresahan dan kemurungan,” katanya menerusi kenyataan. headtopics.com

Zul berkata KPS WeCare juga menyediakan platform bagi pelarian yang tidak berdaftar untuk mendaftar dengan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR) dengan membuka kaunter pendaftaran semasa program saringan kesihatan.

