KPKM cenderung laksana subsidi bersasar jika harga ayam kembali meningkat

: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) cenderung kepada formula pemberian subsidi bersasar sekiranya harga ayam kembali naik secara mendadak selepas penamatan subsidi dan kawalan harga ayam yang berkuat kuasa 1 Nov ini.

Menteri berkenaan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pemberian subsidi bersasar dilihat lebih sesuai untuk memastikan hanya golongan yang memerlukan dan terkesan dapat menikmati subsidi itu. “Kalau kenaikan (harga ayam) melampau, kita cenderung kepada pemberian subsidi bersasar kepada golongan B40 yang terkesan kerana jika kita beri subsidi secara pukal, ia hanya menguntungkan tauke dan pengilang besar.

“... harga (makanan ayam) jagung bijirin dan kacang soya menurun, justeru harga ayam juga sudah turun, malah ada tempat menjual ayam pada harga kurang RM7 (sekilogram),” katanya ketika menggulung perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat hari ini. headtopics.com

Mohamad berkata seperti yang diumumkan pada sidang media berhubung penamatan subsidi ayam pagi tadi, keputusan kerajaan melepaskan subsidi sumber protein itu merupakan keputusan yang tepat. Beliau berkata pembekal juga memberi jaminan bahawa bekalan ayam mencukupi buat masa ini dan masa hadapan, selain akan meningkatkan pengeluaran sumber makanan itu.

Sementara itu, mengulas isu monopoli Padiberas Nasional Berhad (Bernas) sebagai gatekeeper tunggal, katanya model penswastaan Bernas adalah bersifat subsidi silang, iaitu keuntungan import akan diguna pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kerajaan. headtopics.com

“Berbanding dengan perjanjian konsesi antara kerajaan dan Bernas sebelum ini, penambahbaikan dibuat dengan menetapkan Bernas melaksanakan 10 obligasi sosial bagi pihak kerajaan bernilai RM3.2 bilion yang meliputi pelbagai program dan insentif di sepanjang rantaian nilai industri bagi tempoh perjanjian konsesi baharu.

KLMUC, YSN meterai MoU tawar biasiswa pengajian kepada anggota, keluarga polisKUALA LUMPUR: Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC) hari ini memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Yayasan Seri Negara (YSN) b... Read more ⮕

Missing woman found dead at Kuala Kurau jettyIPOH, Oct 29 — A woman reported missing on Friday was found dead at the Kuala Kurau Maritime Zone jetty near Parit Buntar yesterday. Perak police chief Datuk Seri Mohd Yusri... Read more ⮕

Body found floating near MMEA's Kuala Kurau jetty identified as 23-year-old womanForeign diplomats, business leaders and China watchers around the world joined the Chinese public in remembering Li who died on FridayMany who had first-hand experience of the former premier shared photos of him on Weibo, including his visits to disaster... Read more ⮕

Dead body found floating near MMEA jetty in Kuala KurauMELAKA: A sleeping driver caused his car to sink into the Straits of Malacca after high tide swept up the vehicle. Read more ⮕

Sivakumar: Kementerian Sumber Manusia sedang giat galakkan ekosistem modal insanKUALA LUMPUR: Kementerian Sumber Manusia sedang giat bekerjasama dengan pemain industri untuk mengalakkan pembangunan yang memberangsangkan ekosistem ... Read more ⮕

[Video] Warga Emas Lambai Tangan Ke Arah Kamera Ketika Liputan Kementerian Kesihatan GazaWarga emas itu telah melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah kamera ketika liputan berita seolah-olah memberikan khabar kepada ahli keluarga yang lain bahawa dirinya masih hidup. Read more ⮕