KPDN laksana tiga pendekatan tangani harga ayam

Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohd Ali berkata langkah tersebut ialah meneruskan aspek pemantauan dan penguatkuasaan dengan mengguna pakai Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, selain mempertimbangkan penggunaan Akta Persaingan 2010 jika perlu.

“Seterusnya, melaksanakan mitigasi bersasar mengikut kawasan memandangkan ada tempat tertentu yang kita lihat mempunyai isu,” katanya pada sidang media pelancaran Kad Diskaun Khas Menu Rahmah hari ini.

Selain itu, Armizan berkata KPDN akan meneruskan program intervensi khususnya di kawasan yang terdapat isu penawaran harga ayam melebihi RM9.40 sekilogram yang pernah ditetapkan sebelum ini. Bagi program intervensi itu, beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan supaya diperbanyakkan program Jualan Rahmah dan Jualan Agro MADANI untuk memastikan rakyat mempunyai akses bekalan ayam pada harga munasabah. -Economist: 4-5% GDP growth still attainable for 2023 despite lower 3Q growth

