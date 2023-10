Kos baik pulih lebih enam blok bangunan SMK Munshi Abdullah cecah RM3 juta

: Kos membaik pulih lebih enam blok bangunan di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Munshi Abdullah yang mengalami kerosakan teruk termasuk bumbung diterbangkan angin dalam kejadian ribut pada Sabtu, dijangka mencecah RM3 juta.

“Setakat ini, Kementerian Pendidikan (KPM) menyalurkan peruntukan segera berjumlah RM100,000 kepada pihak sekolah untuk kerja-kerja pembaikan awal oleh kontraktor yang telah dilantik. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke SMK Munshi Abdullah bagi melihat kesan kejadian ribut yang berlaku di sekolah berkenaan dan turut dihadiri Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama negeri Datuk Rahmad Mariman.

Sementara itu, Rahmad berkata kerja-kerja pembersihan antaranya mengalihkan bumbung dan serpihan struktur bangunan yang diterbangkan ribut mula dilakukan hari ini oleh sukarelawan Jabatan Pendidikan Negeri. headtopics.com

“Sesi pembelajaran berjalan seperti biasa iaitu secara bersemuka melibatkan pelajar Tingkatan Lima dan Enam manakala bagi pelajar Tingkatan Satu hingga Empat, sesi pembelajaran secara bersemuka akan dilakukan secara bergilir selain mengikuti sesi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

