Konon buang santau, bomoh rogol remaja sampai mengandung

Seorang bomoh yang juga jurulatih Muay Thai sekali lagi dipercayai merogol seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun sehingga mengandung ketika menjalani rawatan perubatan tradisional untuk membuang santau.

Menurut Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Raiz Mukhliz Azman Aziz, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian rogol berkenaan di Balai Polis Daerah Muar, Jumaat lalu (27 Oktober). Menurutnya, berdasarkan laporan kejadian, pelajar berkenaan berusia 15 tahun dirogol semasa proses perubatan dilakukan pada November 2022 dan April 2023.

Tambahnya, pertuduhan ke atas suspek masih lagi belum dapat dilakukan di Muar kerana suspek sedang ditahan di Penjara Sungai Udang atas kes jenayah rogol.

Remaja hamil dirogol bomoh ketika buang santauPolis berkata mangsa yang tidak datang haid hanya tahu dirogol ketika mendengar ceramah jenayah seksual di sekolah bulan lalu. Read more ⮕

Lelaki didakwa buang ular sawa peliharaan bekas kekasihLelaki didakwa buang ular sawa peliharaan bekas kekasih Read more ⮕

Influencer Ceddy Selar Dakwaan Bangsa Cina Tak Mandi Pagi Kerana Mahu Buang ‘Ong’Ceddy menafikan bahawa golongan berbangsa Cina tidak mandi di awal pagi dan berpendapat sikap itu hanya diamalkan oleh mereka yang tidak menjaga kebersihan diri. Read more ⮕

Jailed bomoh probed for raping teen during 'treatment'The Banyumas City Police have discovered that the glass flooring on a bridge that shattered at a tourist destination in the Limpakuwus pine forest in Banyumas regency, Central Java, Indonesia, on Wednesday was extremely thin, measuring only 1.2cm. Read more ⮕

Pekerja kebun rogol anak sejak berusia 6 tahun hingga hamilPekerja kebun rogol anak sejak berusia 6 tahun hingga hamil Read more ⮕

Bapa ditahan rogol anak hingga hamilPolis berkata mangsa 17 tahun itu mendakwa dirogol bapanya sejak berusia enam tahun. Read more ⮕