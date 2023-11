Kongres AS mohon dana AS$14.3 bilion bantu Israel perang dengan Hamas

Tindakan itu bagaimanapun dilihat berisiko meningkatkan defisit Persekutuan, seperti dilaporkan Pejabat Belanjawan Kongres (CBO). Johnson, yang mewakili parti Republikan, menjelaskan RUU itu bertujuan menyediakan peruntukan AS$14.3 bilion (RM67.9 bilion) untuk Israel dengan memotong pembiayaan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS).

Dewan boleh mengundi RUU itu dan meluluskannya dengan sokongan Republikan seawal hari ini, namun dijangka berdepan tentangan sengit di Senat yang dikawal oleh Demokrat, sekali gus menyukarkan RUU itu untuk diluluskan.

White House pula mengancam untuk menguatkuasakan veto bagi memastikan peruntukan itu diluluskan kepada Israel, ketika perangnya dengan Hamas semakin memuncak. Perwakilan Demokrat dan beberapa anggota Republikan menentang rancangan itu, sebaliknya memilih untuk menyokong permintaan Presiden AS, Joe Biden, bagi meluluskan dana AS$106 bilion (RM503 bilion).

Peruntukan itu merangkumi jumlah keseluruhan bantuan kepada Israel, pembiayaan bagi Ukraine memerangi pencerobohan Russia, meningkatkan keselamatan sempadan, bantuan kemanusiaan dan usaha mengekang pengaruh China di Indo- Pasifik.Namun, Senator Republikan, Josh Hawley, memaklumkan pihaknya menyokong sejumlah dana untuk kerajaan di Kyiv, cuma ia tidak perlu digabungkan dengan bantuan Israel.

Demokrat menuduh Johnson membuang masa dengan menyokong langkah partisan dan bukannya RUU yang akan diluluskan dengan cepat untuk menangani krisis berikutan serangan 7 Oktober ke atas Israel oleh pejuang Hamas.

