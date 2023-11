Kompleks Pasar Payang mula dibuka Januari depan

Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM), Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, ketika ini projek pembinaan bangunan kompleks tersebut telah siap 100 peratus.

Bagaimanapun katanya, terdapat beberapa proses teknikal peringkat akhir masih belum selesai termasuk Sijil Perakuan Penyiapan dan Pematuhan (CCC) daripada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK).“ICU JPM dan Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu (PPNT) sentiasa memantau dengan teliti projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 (RMKe-12) di Negeri Terengganu terutamanya projek-projek keutamaan negeri.

“Ini selaras hasrat Perdana Menteri (Datuk Seri Anwar Ibrahim) yang mahu semua projek berjalan lancar (termasuk Pasar Payang) agar manfaatnya dapat sampai kepada rakyat dengan peluang berniaga yang disediakan,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak projek pembangunan semula Kompleks Pasar Payang, di sini, semalam.Antara tarikan utama projek tersebut adalah pembinaan semula menara jam yang pernah menjadi mercu tanda Pasar Payang pada awal kewujudannya untuk membangkitkan semula nostalgia lama penduduk di Terengganu.

Kompleks Pasar Payang yang baharu ini melibatkan perluasan saiz kedai dan ruang legar, dilengkapi kemudahan asas seperti tandas orang kurang upaya (OKU), bilik persalinan bayi, eskalator dan lif bagi keselesaan pengunjung serta peniaga. – UTUSAN

