KKN Pahang iktiraf tiga aktivis budaya Pahang

Penggiat muzik tradisional Asli, Abd. Razzak Abu Bakar,75, penerima Anugerah Khas Juri Tokoh Sepanjang Zaman. Sementara itu, Wartawan sambilan Utusan/Kosmo, Salehudin Mat Rasad menerima Anugerah Pendukung Seni (Media) sempena majlis Anugerah Seni Budaya (ASB) Moh Rodong- Rodong @ JKKN Pahang di Kompleks JKKN Pahang, baru-baru ini.-UTUSAN

