KKM: Dua kes baharu positif cacar monyet dikesan

: Dua kes baharu positif cacar monyet (mpox) yang membabitkan dua lelaki warga tempatan dikesan di Malaysia, yang menjadikan jumlah kumulatif empat kes pada tahun ini.

Kes keempat pula merupakan kontak rapat kepada kes ketiga dan disahkan positif pada 23 Okt lepas apabila pesakit turut menunjukkan gejala yang sama pada 6 Okt, katanya. “Semua kontak bagi kes ketiga dan keempat telah dikenal pasti dan tiada mengalami gejala jangkitan mpox. Status kesihatan mereka juga sedang dipantau,“ katanya.

Mpox ialah sejenis jangkitan disebabkan oleh virus mpox yang jangkitan berlaku melalui sentuhan rapat dengan individu yang mempunyai gejala dan tanda jangkitan mpox. “Tempoh inkubasi sebelum individu menunjukkan gejala jangkitan mpox adalah antara lima ke 21 hari dari tarikh pendedahan kepada jangkitan. headtopics.com

Dr Muhammad Radzi meminta pengamal perubatan untuk peka terhadap individu dengan gejala ruam dan lepuh yang datang mendapatkan rawatan, terutamanya dalam kalangan kumpulan berisiko tinggi.

