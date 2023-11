KJ tegaskan perolehan ventilator dibuat bukan pada zaman beliau

“Saya menjadi Menteri Kesihatan pada Ogos 2021. Bukan saya nak campak menteri lain di bawah ‘bas’ tetapi ini faktanya. Macam mana saya nak bertanggungjawab tentang ventilator tu? Saya bukan di kerusi tu (bertanggungjawab).

Terdahulu, akhbar ini melaporkan, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) mendapati kerajaan tidak boleh menuntut ganti rugi terhadap perolehan 104 daripada 136 ventilator rosak yang diterima Kementerian Kesihatan (KKM) pada tahun 2020.

Menurut PAC, walaupun Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd (PLSB) tiada pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti ventilator, syarikat itu diarah membuat bayaran pendahuluan untuk alat bantuan pernafasan tersebut berikutan hubungan rapat antara KKM dan PLSB.

“Saya bentangkan ini jumlah yang saya nak beli, 80 lebih juta (dos). Sifir dia adalah dua dos untuk setiap dewasa tambah dos penggalak. Pada waktu itu, nasihat sains yang saya terima daripada pakar-pakar di KKM, universiti tempatan dan juga bacaan saya.

