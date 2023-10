“Kita Perlu Orang Yang Bagus Untuk Memimpin” – TMJ Dedah Rahsia Di Sebalik Pelantikan KJ

Baru-baru ini, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau lebih mesra digelar TMJ telah dijemput dalam satu temu bual di laman YouTube.

Semasa temu bual, TMJ mendedahkan bahawa pelantikan Khairy Jamaluddin atau lebih mesra disapa KJ itu sebagai Ahli Lembaga Pengarah bagi Kelab Bolasepak Johor Darul Ta’zim (JDT) dan Penasihat Belia Johor adalah kerana potensi yang ada padanya.

“Ini cara saya untuk menunjukkan sokongan, dan saya juga tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh parti tersebut (memecat KJ). TMJ & KJ Ada Talian Persahabatan Yang Erat Menurut Tunku Ismail lagi, baginda dengan KJ juga mempunyai talian persahabatan yang erat selain TMJ yang mempunyai latar belakang sebagai askar tidak akan meninggalkan sesiapa di belakang. headtopics.com

“Dalam apa jua keadaan sama ada baik atau buruk, anda tetap kawan saya dan itu adalah cara saya,” titah baginda lagi.Terdahulu, bekas Menteri Kesihatan itu telah dilantik sebagai Penasihat Belia Johor dan sebahagian Lembaga Pengarah Kelab Bolasepak Johor Darul Ta’zim (JDT).

Anwar perlu lebih tegas buat keputusan walaupun tidak populisAnwar perlu lebih tegas buat keputusan walaupun tidak populis - TMJ Read more ⮕

Anwar perlu lebih tegas buat keputusanAnwar perlu lebih tegas buat keputusan - TMJ Read more ⮕

Anwar perlu fokus ‘laksana lebih’, bukan jaga hati semua, kata TMJTunku Mahkota Johor berkata, perdana menteri perlu lebih berani dalam membuat sebarang keputusan demi kebaikan negara. Read more ⮕

‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan Read more ⮕

Anwar needs to execute, lacks decisiveness, says TMJTunku Ismail Sultan Ibrahim also says the prime minister does not have a good team. Read more ⮕

TMJ hopes to see KJ and Shahril return to UmnoJohor crown prince Tunku Ismail Sultan Ibrahim says he wants the country to be run by qualified people based on merit, not just seniority. Read more ⮕