Kim Swee puji semangat juang pemain Sabah FC: Bola Sepak

Ia adalah kekalahan pertama pasukan itu dalam kumpulan H berikutan kemenangan 3-1 ke atas Hougang United FC dari Singapura dan 5-0 ke atas PSM Makasar dari Indonesia dalam dua perlawanan pembukaan.Mereka boleh mendahului awal dengan mudah namun rembatan jarak dekat Gabrile Peres terkena salah seorang pemain mereka di atas garisan dan rembatan susulan Dominic Tan melambung tinggi.

Kegagalan mereka memanfaatkan peluang itu membawa padah apabila pasukan tuan rumah kemudian mendahului pada minit ke-14 apabila hantaran lintang Nguyen Huu Son gagal dikeluarkan dan menerjah ke pintu gol.

Dam Tien Dung menggandakan kelebihan mereka empat minit kemudian dengan rembatan yang terpesong sebelum memasuki gawang.

Sabah FC bermain lebih baik pada separuh masa kedua dan mereka berjaya menjaringkan gol menerusi Ramon Machado yang menanduk masuk hantaran lintang Darren Lok pada minit ke-71.Bagaimanapun, kegembiraan itu hanya seketika dan dalam masa seminit, Haiphong mengembalikan kelebihan apabila Tien Nung diberi masa dan ruang di dalam kotak penalti untuk melakukan rembatan ke penjuru kanan pintu gol.

Walaupun pemain gantian Gary Steven Robbat berjaya menjaringkan gol dengan rembatan kencang pada minit ke-80, pasukan tuan rumah berjaya bertahan untuk menghalang Sabah FC daripada memperoleh gol penyamaan.Ong mengakui selepas perlawanan bahawa kerapuhan pertahanan pada awal permainan menjejaskan rentak permainan mereka. headtopics.com

“Sudah tentu tidak baik untuk melepaskan dua gol pantas pada awal perlawanan dan itu memusnahkan rancangan permainan kami. “Haiphong adalah pasukan yang bagus dan kami tahu mereka perlu menang malam ini untuk terus bersaing dalam kumpulan.

