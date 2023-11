Kestabilan politik tarik minat pelabur luar

Beliau berkata, baru-baru ini sebuah syarikat berpangkalan Abu Dhabi telah menyatakan minat untuk melabur dalam projek tenaga boleh diperbaharui Sarawak dengan jumlah USD20 billion di Malaysia dan fokus kepada projek kuasa hidro dan projek perintis solar terapung Batang Ai di Sarawak.

“Apabila situasi politik stabil, pemimpin boleh fokus kepada pentadbiran negara secara menyeluruh. Sebab itu kita lihat banyak projek di Sarawak yang diperkenalkan melibatkan hidrogen, bahan api penerbangan daripada alga, dan sebagainya.

“Ketua Pegawai Eksekutif syarikat terbabit telah datang ke Kuala Lumpur bagi mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Premier Sarawak (Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan) dan menyatakan hasrat mereka ingin melabur di Sarawak.

“Mereka berhasrat untuk melabur USD20 bilion di Malaysia dalam tempoh 10 tahun dan Sarawak adalah salah satu destinasi yang mereka cari dari segi tenaga boleh diperbaharui,” jelas Fadillah ketika berucap di program ‘Mesra Bersama Pemimpin’ di Dewan Kampung Kemunting di sini malam tadi.

Sehubungan itu, pada pilihan raya kecil (PRK) DUN Jepak beliau menggesa agar pengundi Jepak menunaikan kewajipan mereka untuk turut turun hari mengundi. Tegasnya, hanya dengan majoriti kukuh dan kemenangan besar, wakil rakyat Jepak boleh bersuara lebih kuat di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak.

Sementara itu, ketika diminta nasihatnya untuk calon PBB dalam pilihan raya kecil Jepak Iskandar Turkee, Fadillah turut menggesa Iskandar turun bertemu seberapa ramai pengundi semasa tempoh berkempen kerana kebanyakan pengundi mungkin belum mengenalinya.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MALAYMAIL: DPM Fadillah says Netherlands agrees to support Malaysia at December MSPO meetingBANGI, Nov 1 — The Netherlands has agreed to support Malaysia at the second meeting regarding the European Union’s Deforestation-free Products Regulation (EUDR) this December,...

Source: malaymail | Read more ⮕

THESUNDAILY: TPM Fadillah: MoU antara MPOB dan NGO Belanda dilanjutkan lima tahun lagiBANGI: Belanda bersetuju untuk melanjutkan program di bawah perjanjian memorandum persefahaman (MoU) yang ditandatangani antara Lembaga Minyak Sawit M...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Fadillah: Programmes between MPOB and two Dutch NGOs extended for another five yearsBANGI: The Netherlands has agreed to extend the programmes signed under the memorandum of understanding (MOU) between the Malaysian Palm Oil Board (MP...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Netherlands agrees to support Malaysia at next EU meeting on palm oilDeputy prime minister Fadillah Yusof says Dutch Prime Minister Mark Rutte’s agrees to push the European Union to recognise the Malaysian Sustainable Palm Oil certification.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: OPR perlu dikekal untuk stabilkan ekonomiOPR perlu dikekalkan sekurang-kurangnya hingga akhir suku kedua 2024 bagi memberikan kestabilan kepada kewangan dan ekonomi negara.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Belanda setuju sokong Malaysia pada mesyuarat MSPO DisemberTimbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof turut berharap EU bersetuju mengiktiraf MSPO sebagai proses audit EUDR pada mesyuarat itu.

Source: fmtoday | Read more ⮕