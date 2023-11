Kerjasama awam-swasta dalam kesihatan diperkasa tahun depan

“Sebenarnya kerjasama sebegini bukanlah baharu malah pernah dilakukan ketika berlaku kemuncak isu penularan wabak Covid-19 sepanjang pada 2020 dan 2021 lalu,” katanya ketika merasmikan Persidangan KPJ Healthcare Kali Ke-24 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, di sini hari ini.

Beliau memberikan contoh bajet tahun depan untuk kementerian itu yang mungkin dilihat amat besar berbanding kementerian-kementerian lain tetapi realitinya masih belum cukup. Peruntukan itu ujarnya, termasuk projek pembinaan dan penyelenggaraan hospital serta klinik selain pemerolehan bekalan ubat, bahan peralatan guna habis dan pelbagai vaksin.

Justeru, pihak kementerian amat mengalu-alukan kerjasama daripada operator swasta dalam meringankan beban ditanggung premis kesihatan awam yang sesak setiap hari sebagaimana amalan ketika pandemik Covid-19, ribuan pesakit dipindahkan ke pelbagai hospital swasta.

