Kerani sekolah dikhuatiri lemas di Sungai Perak

Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Asisten Komisioner Omar Bakhtiar Yaacob berkata, Muhammad Faiz Azam, 33, bersama dua rakannya bertolak dari Jeti Kampung Jarau di sini pada pukul 8.30 malam untuk memancing udang.

Katanya, apabila tiba di kawasan Lubuk Batu Mat Gan, bot yang dinaiki mereka telah terlanggar batu di tengah sungai sehingga mengakibatkan enjin bot tersangkut.“Rakan mangsa cuba menghidupkan semula enjin bot dan membantu menyelamatkannya namun mangsa dibawa arus sungai dan tenggelam,” katanya di sini hari ini.

Menurut beliau, Pusat Kawalan Tempat Kejadian (PKTK) segera diaktifkan berhampiran lokasi kejadian bagi menjalankan usaha mencari dan menyelamat (SAR) mangsa. Katanya, operasi melibatkan pelbagai agensi termasuk bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), Jabatan Sukarelawan Malaysia (Rela) dan orang awam. headtopics.com

“Usaha mencari dan menyelamat fasa pertama dijalankan bermula dari lokasi terakhir mangsa terjatuh merangkumi radius pencarian sejauh tiga kilometer dengan memberi fokus ke bahagian tebing sungai. “Operasi menyelam di lokasi terakhir mangsa tenggelam turut dijalankan oleh dua anggota daripada Pasukan Penyelamat di Air (PPDA) bomba,” katanya. – UTUSAN

