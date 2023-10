Kerajaan yakin harga ayam tak naik mendadak susulan pengapungan harga, kata Mat Sabu

Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Mohamad Sabu berkata pengeluar turut memberi jaminan untuk bekerjasama sepenuhnya supaya bekalan ayam mencukupi apabila berlakunya pengapungan harga.

Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Mohamad Sabu, berkata ini kerana kedudukan dan pengeluaran ayam di negara ini masih mencukupi pada ketika ini. Ini juga (berdasarkan) tinjauan kita di pasaran dan pengeluar juga memberi jaminan untuk bekerjasama sepenuhnya supaya bekalan ayam mencukupi bila berlaku pengapungan harga nanti,” katanya.

Pada masa sama, Mohamad berkata mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga ayam selepas pelaksanaan pengapungan harga barangan keperluan itu akan berdepan tindakan. “Kalau berlaku kenaikan harga yang disengajakan kerajaan boleh bertindak, melainkan kalau ia betul-betul tidak cukup dalam pasaran. Kita lihat bagaimana kerajaan campur tangan untuk membantu khususnya golongan B40,” katanya. headtopics.com

Anwar yang juga menteri kewangan berkata langkah pengapungan berkenaan dibuat selepas kerajaan mendapati bekalan kedua-dua sumber makanan itu kini stabil. Beliau berkata keputusan melaksanakan pengapungan harga itu memakan masa memandangkan kerajaan mengambil pendekatan untuk berunding dengan semua pihak berkepentingan untuk meneliti setiap impak kepada lapisan masyarakat, sekali gus memberikan keseimbangan di semua peringkat.

