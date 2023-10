‘Kerajaan titik berat kebajikan warga emas’

Melihat keperluan itu, katanya, kementerian itu melalui Jabatan Kebajikan Am Sabah telah menyediakan banyak kemudahan untuk warga emas seperti Pusat Aktiviti Warga Emas (Pawe).

“Justeru jumlah ini adalah satu angka yang perlu diambil kira supaya semua pihak dapat membuat persediaan menghadapi penduduk yang semakin tua pada masa hadapan,” katanya. “Ada juga cadangan untuk menubuhkan Pawe baharu di Kinabatangan dan Pulau Jambongan. Saya harap lebih banyak penubuhan Pawe di seluruh Sabah.

Selain itu, tambah James, Jabatan Khidmat Kebajikan Am Sabah telah menyediakan tiga rumah perlindungan dan rumah jagaan warga emas yang tiada waris iaitu Rumah Warga Emas Sri Pritchard, Rumah Warga Emas Sandakan dan Rumah Warga Emas Tawau. headtopics.com

Tambahnya, di bawah skim bantuan Persekutuan, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah turut menyediakan Bantuan Warga Emas (BWE) kepada warga emas berjumlah RM500 sebulan.

