Kerajaan teliti model pelaksanaan baharu HSR KL-Singapura

Ia antaranya melibatkan kajian modal untuk mengetahui jika ada pihak swasta yang berminat untuk menampung kos pembinaan jajaran, pengurusan sistem, dan pengoperasian HSR. “Perjanjian dua hala dengan Singapura dah (telah) ditamatkan pada zaman Pagoh (Muhyiddin Yassin), pampasan dah diberi, jadi kini kita bebas tentukan hala tuju baharu, sebab itu kita nak cari satu kaedah pembiayaan yang sesuai,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2024 di Dewan Rakyat.

Menteri berkata selepas selesai melakukan RFI dan menemui kaedah pembiayaan sesuai, cadangan pembinaan HSR akan dibentang kepada Jemaah Menteri bagi mendapatkan persetujuan sebelum dilanjutkan untuk dibincangkan bersama Singapura.

“Malah sebarang keputusan masih memerlukan persetujuan negara jiran itu kerana prinsip yang dipersetujui bagi pembinaan HSR ialah ia menghubungkan kedua-dua negara.

