Kerajaan rugi RM505 juta, vaksin tamat tempoh

(PARLIMEN) PAC dedah 8.5 juta dos vaksin Covid-10 bernilai RM505 juta telah luput(PARLIMEN) PAC dedah 8.5 juta dos vaksin Covid-10 bernilai RM505 juta telah luput Read more ⮕

8.5 juta vaksin bernilai RM505 juta luput, kata PACMenurut laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC), punca berlakunya lebihan vaksin disebabkan penerimaan rendah vaksinasi Covid-19 khususnya dos penggalak. Read more ⮕

Pantau ‘orang tengah’ selepas mansuh subsidi ayam, kerajaan diberitahuPerkara itu tidak berlaku ketika ini disebabkan penguatkuasaan kawalan harga dan subsidi ayam oleh kerajaan. Read more ⮕

Penamatan subsidi ayam: Kerajaan perlu pastikan bekalan ayam sentiasa mencukupiKOTA KINABALU: Presiden Barisan Pengguna Sabah (CFOS), Nordin Thani berkata kerajaan perlu memastikan bekalan ayam sentiasa mencukupi bagi mengelak ha... Read more ⮕

‘Kerajaan titik berat kebajikan warga emas’Kota Kinabalu: Kerajaan amat menitikberatkan kebajikan warga emas dan mahu memastikan golongan itu terus produktif, berdaya saing dan sejahtera, kata Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (KPMKR) Sabah, Datuk James Ratib. Read more ⮕

Pastikan boleh menang jika mahu saman kerajaanArmizan Mohd. Ali bagaimanapun mengingatkan plaintif, yang mereka perlu yakin menang jika mahu mengheret semula kerajaan ke mahkamah. Read more ⮕