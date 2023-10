Kerajaan persekutuan setuju penurunan kuasa Pendidikan Sarawak

Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof telah mengarahkan supaya sebuah jawatankuasa ditubuhkan segera antara KPM dan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak untuk berkongsi data mengenai pendidikan di negeri itu. (Gambar Bernama)

KUCHING: Kerajaan Persekutuan bersetuju dari segi prinsipnya terhadap penurunan kuasa mengenai bidang kritikal dalam pendidikan seperti yang diinginkan Sarawak, kata Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak (MEITD).

Menurut kenyataan kementerian itu hari ini, Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof telah mengarahkan supaya sebuah jawatankuasa ditubuhkan segera antara Kementerian Pendidikan (KPM) dan MEITD untuk berkongsi data mengenai pendidikan di Sarawak. headtopics.com

“Data itu terutamanya berkenaan keciciran pelajar dan pencapaian pelajar. Ini adalah arahan untuk MEITD dan Unit Perancang Ekonomi Sarawak untuk menilai keberkesanan pelbagai program intervensi yang dimulakan negeri selain daripada membantu KPM.

“Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pkharuddin Ghazali ditugaskan untuk memulakan satu perbincangan mengenai aspek perundangan menyentuh pengurangan kuasa untuk pendidikan, melibatkan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak,” katanya. headtopics.com

MEITD berkata perkara itu dibincangkan dalam satu mesyuarat dipengerusikan Fadillah awal hari ini dan turut dipersetujui bahawa kedua-dua KPM dan MEITD akan duduk semeja untuk memperhalusi butir-butir berkenaan operasi dan pentadbiran.

Mesyuarat itu yang antara lainnya melibatkan wakil-wakil MEITD, KPM, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) diadakan sebagai susulan kepada mesyuarat sebelum ini mengenai pengurangan kuasa pendidikan daripada kerajaan pusat kepada Sarawak yang diadakan pada Ogos lepas. headtopics.com

