Kerajaan Perak junjung kasih atas pemilihan Sultan Nazrin Shah

: Kerajaan Perak menjunjung kasih kepada Raja-Raja Melayu yang memilih Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh lima tahun, berkuat kuasa 31 Jan tahun depan.berkata pemilihan itu, merupakan satu berita gembira buat seluruh rakyat negeri Perak.

“Kami mendoakan semoga Allah sentiasa merahmati dan memberi petunjuk dan hidayahnya kepada Paduka Seri Sultan Perak, untuk menjalankan tugas Baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong,” katanya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan cermin mata bagi Program Yayasan Perak Eye Sinar 2023 di sini hari ini.

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad dalam kenyataan memaklumkan, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh lima tahun berkuat kuasa 31 Jan 2024, pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 (Khas) di Istana Negara, hari ini. headtopics.com

Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Jan tahun depan.Bernama

Read more:

theSundaily »

Sultan Ibrahim of Johor elected as 17th Agong, Sultan Nazrin of Perak as Deputy AgongKUALA LUMPUR: The Sultan of Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar has been elected as the 17th Yang di-Pertuan Agong for a five-year term, eff... Read more ⮕

Pemilihan Sultan Nazrin berita gembira buat rakyat PerakPemilihan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong merupakan berita gembira buat seluruh rakyat negeri Perak. Read more ⮕

Sultan Johor dipilih Agong ke -17, Sultan Nazrin timbalanSultan Johor dipilih Agong ke -17, Sultan Nazrin timbalan Read more ⮕

Sultan Johor dipilih sebagai Agong Ke-17, Sultan Nazrin timbalanMajlis Raja-Raja bersetuju memilih Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong Ke-17 selama tempoh lima Read more ⮕

Johor Ruler Sultan Ibrahim is new Agong, to serve five years from January 31, 2024; Perak’s Sultan Nazrin is deputy AgongKUALA LUMPUR, Oct 27 — Istana Negara today announced Johor Ruler Sultan Ibrahim Sultan Iskandar as the 17th Yang Di-Pertuan Agong.AdvertisementAdvertisement Sultan Iskandar’s... Read more ⮕

Loghat Perak asli di Kuala Kangsar, Perak TengahBahasa pertuturan Perak yang asli adalah bahasa dialek yang dituturkan oleh penduduk di Kuala Kangsar dan Perak Tengah. Read more ⮕