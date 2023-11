Kerajaan negeri komited anjur lebih banyak program sukan

Tambahnya, kerajaan turut menitikberatkan pembangunan sukan untuk orang kelainan upaya (OKU) dan ia telah menunjukkan hasil positif apabila pasukan negeri merangkul kejuaraan keseluruhan pada Para Sukma di Kuala Lumpur pada 2022.

“Pencapaian cemerlang atlet para kita tidak terhenti di situ, kita juga mempunyai tiga atlet bertanding di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. “Saya berharap atlet sukan para akan terus berjaya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Syabas kepada semua atlet Sukan Para,” katanya.Beliau menambah, peningkatan jumlah hadiah pemenang anugerah tahun ini diharap dapat memotivasikan atlet negeri untuk berusaha meraih lebih banyak kejayaan pada masa hadapan.

“Saya berharap anugerah dan pengiktirafan yang diberikan malam ini menjadi pembakar semangat kepada atlet muda negeri yang berpotensi untuk mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan.“Saya juga berharap atlet negeri akan terus bekerja keras untuk meraih lebih banyak pingat khususnya pingat emas dalam setiap acara sukan yang disertai pada masa akan datang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Ellron Angin berkata kementeriannya sedang dalam peringkat perbincangan dengan beberapa agensi kerajaan dan individu mengenai pemberian insentif kepada atlet negeri selepas bersara dalam sukan bagi menjaga kebajikan mereka.

Beliau turut menekankan semula kepentingan kerjasama dengan UMS (Universiti Malaysia Sabah) dalam mengaplikasikan sains sukan bagi membantu meningkatkan kejurulatihan sukan dan juga mengenal pasti bakat baharu.

